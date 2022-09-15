Рауш считает, что Дзюба мог бы выступать в топовом немецком клубе

Бывший защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал решение экс-капитана сборной России Артёма Дзюбы продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Напомним, минувшим летом 34-летний футболист перешёл в «Адана Демирспор» на правах свободного агента, подписав контракт со своим новым клубом по схеме «1+1».

«Удивил ли меня выбор Дзюбы? Скажем так, он точно мог бы поиграть на очень высоком уровне — в топ-клубе Турции или Германии. Он совершенно другой игрок, чем Азмун, но качество игры не вызывает сомнений», — цитирует Рауша Sport24.

Напомним, что на протяжении семи последних лет Дзюба защищал цвета «Зенита», став в составе петербургской команды четырёхкратным чемпионом России.

В текущем сезоне чемпионата Турции нападающий провёл три матча, отметившись в них одним забитым голом.