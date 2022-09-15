Ролан Гусев: «Дорос ли Захарян до АПЛ покажет только трансфер»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о возможном переезде воспитанника «Динамо» Арсена Захаряна в Английскую премьер-лигу, где интерес к россиянину проявляет лондонский «Челси».

«Дорос ли Захарян до Англии может показать только трансфер. Если будет возможность, надо ехать. Верю, что у него может получиться», - приводит слова Ролана «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2024 года.

Летом сообщалось, что «Челси» готов купить Арсена за 15 миллионов евро.