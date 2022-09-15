Ролан Гусев назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев высказался о том, кто из клубов может составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в споре за золотые награды РПЛ.

«ЦСКА составляет конкуренцию «Зениту». И по игре, и по уровню футболистов. Думаю, между этими двумя будет борьба за чемпионство», - приводит слова Гусева «Матч ТВ».

По итогам девяти туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 23 очка и единолично возглавляют турнирную таблицу. Что касается ЦСКА, то «армейский» коллектив с 20 баллами располагается на второй строчке. Топ-3 замыкает «Ростов», набравший 19 пунктов.