Баринов рассказал, как отреагировал на уход Комппера из «Локомотива»

Хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал уход немецкого специалиста Марвина Комппера из клуба.

«Уход Комппера на меня никак не повлиял. Шокирующей эта новость не стала. Но изменения после его ухода произошли», - приводит слова российского футболиста Sport24.

«Железнодорожники» неудачно начали новый сезон Российской премьер-лиги. После девяти туров московский коллектив набрал всего девять баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.

В рамках десятого тура «Локомотив» встретится с другом столичным клубом – «Спартаком». Матч пройдет в ближайший уик-энд.