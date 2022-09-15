Форвард «Зенита» Сергеев прокомментировал невызов в сборную России

Центральный нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев отреагировал на непопадание в расширенный список сборной России для подготовки к осенним товарищеским матчам.

«Как отреагировал на то, что не попал в расширенный список? Спокойно. Что делать? Значит, надо большое работать», - приводит слова форварда издание Metaratings.ru.

Напомним, что ближайший контрольный поединок сборная России проведет в Бишкеке против национальной команды Кыргызстана. Кроме того, на ноябрь у подопечных Валерия Карпина запланированы спарринги со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.