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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Зенита» Сергеев прокомментировал невызов в сборную России

 
15 Сентября 2022 • 07:14 Комментировать

Центральный нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев отреагировал на непопадание в расширенный список сборной России для подготовки к осенним товарищеским матчам.

«Как отреагировал на то, что не попал в расширенный список? Спокойно. Что делать? Значит, надо большое работать», - приводит слова форварда издание Metaratings.ru.

Напомним, что ближайший контрольный поединок сборная России проведет в Бишкеке против национальной команды Кыргызстана. Кроме того, на ноябрь у подопечных Валерия Карпина запланированы спарринги со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Иван Сергеев
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