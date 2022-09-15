Экс-игрок сборной России Рауш объяснил, почему завершил карьеру в 32 года

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Константин Рауш объяснил свое решение о завершении игровой карьеры в 32 года.

В интервью корреспонденту Sport24 спортсмен заявил, что всему виной стали проблемы со спиной. Он начал испытывать болезненные ощущения во время последнего сезона за динамовцев.

«После каждой жесткой тренировки или товарищеского матча я натурально страдал. Терпеть было невозможно», - высказался футболист.

Последним местом работы защитника был немецкий «Нюрнберг». Константин провел в прошлом сезоне за эту команду четыре матча во второй Бундеслиге.