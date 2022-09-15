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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов - об отставках тренеров в РПЛ: «Немаленький процент в них - ошибки судей»

 
15 Сентября 2022 • 06:29 Комментировать

Известный российский специалист Игорь Шалимов, покинувший пост главного тренера екатеринбургского «Урала», высказался об участившихся отставках в текущем сезоне Премьер-лиги. В сезоне-2022/2023 были уволены уже семь наставников.

«Семь отставок, немаленький процент в них - ошибки арбитров. Ты говоришь: «Вот, арбитры…». А тебе: «Чего ты рассказываешь? Команду не подготовил». И ничего не можешь ответить», - передает слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, что последней отставкой в чемпионате России было увольнение Андрея Талалаева с поста рулевого грозненского «Ахмата».

Лидером РПЛ является петербургский «Зенит», который опережает ближайшего преследователя на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Шалимов
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