Кутепов отреагировал на разговоры о вылете «Торпедо» из РПЛ

Экс-защитник московского «Спартака Илья Кутепов, ныне выступающий за столичное «Торпедо», высказался об участившихся разговорах о возможном вылете «автозаводцев» из Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Мы не реагируем на разговоры, что «Торпедо» по-прежнему главный претендент на вылет. Результат в конце сезона все покажет», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

После девяти проведенных туров «Торпедо» набрало всего одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем поединке «автозаводцы» встретятся с ЦСКА. Матч пройдет в субботу, 17 сентября, на стадионе «Лужники».