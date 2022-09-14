​Губерниев отреагировал на ситуацию с Педриньо – «Локомотив» не разрешил игроку написать имя на футболке из-за ассоциации с геем

Вингер «Локомотива» Педриньо играет за московский клуб с именем Педро Габриэл на футболке. «Железнодорожники» не разрешили бразильцу написать на футболке «Педриньо» из-за ассоциации с геем.

На ситуацию отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Чем плох Педриньо? Не пойму... Ассоциации? Или просто дурь? Или по себе судят? Педриньо и Педриньо! У Бомарше (французский драматург – прим.) вот Педрильо есть, и это никого не смущало веками... Эх, футболисты», написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что в среду «Локомотив» обыграл «Краснодар» по пенальти во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России.