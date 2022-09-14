Начальник ФК «Химки» покинул команду

Футбольный клуб «Химки» объявил о прекращении сотрудничества с начальником команды Сергеем Якунчиковым.

Функционер работал с подмосковным коллективом, начиная с 2020 года. Отметим, что причины для такого решения не разглашаются.

«Клуб благодарит Сергея Павловича за профессионализм и большой вклад в развитие команды! Желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщает телеграм-канал коллектива Российской премьер-лиги.

Напомним, что после неплохого старта сезона «Химки» не могут выиграть в рамках всех турниров, начиная с 7 августа. Клуб находится лишь на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.