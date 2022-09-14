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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Рианчо – о последнем результате «Спартака»: При мне такого не было

 
14 Сентября 2022 • 17:23 Комментировать

Испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», отреагировал на последний результат команды в чемпионате.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» проиграл в гостях у «Ростова» со счётом 2:4.

«Не знаю, как при Абаскале, но в моё время «Ростов» всегда был лёгкой добычей для «Спартака». При мне «красно-белые» не могли допустить провальные матчи с такими командами», - высказался Рианчо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После девяти сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От располагающегося на вершине таблицы «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на семь зачётных баллов.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 18 сентября – против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Рауль Рианчо
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