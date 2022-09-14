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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федун и Алекперов подарили «Спартаку» 6 миллиардов рублей

 
14 Сентября 2022 • 17:18 Комментировать (3)

Чуть более трёх недель назад было объявлено о выходе Леонида Федуна из управления «Спартаком». Все свои акции клуба он продал компании «Лукойл». На страницах «Спорт-Экспресса» рассказывается о некоторых важных деталях сделки.

Как рассказывает источник, на продаже «Спартака» и объектов его инфраструктуры Леонид Федун и Вагит Алекперов должны были получить  примерно 98,4 миллиона евро, то есть больше 6 миллиардов рублей. Всю эту сумму экс-главные акционеры «красно-белых» подарили клубу.

При этом отмечается, что эти 6 миллиардов рублей «Спартак» может потратить только на развитие инфраструктуры. Осуществлять трансферы и расходовать эти деньги на другие нужды клуба нельзя.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Вагит Алекперов
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Комментарии (3)
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CERG
14 Сентября 2022 в 17:49
Вор ворам..
Роман Мамедов
14 Сентября 2022 в 18:04
матч ростов спартак ростов был странный
One Live
14 Сентября 2022 в 17:28
Сейчас менеджеры думают как попилить такое бабло красиво)
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