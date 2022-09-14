​Федун и Алекперов подарили «Спартаку» 6 миллиардов рублей

Чуть более трёх недель назад было объявлено о выходе Леонида Федуна из управления «Спартаком». Все свои акции клуба он продал компании «Лукойл». На страницах «Спорт-Экспресса» рассказывается о некоторых важных деталях сделки.

Как рассказывает источник, на продаже «Спартака» и объектов его инфраструктуры Леонид Федун и Вагит Алекперов должны были получить примерно 98,4 миллиона евро, то есть больше 6 миллиардов рублей. Всю эту сумму экс-главные акционеры «красно-белых» подарили клубу.

При этом отмечается, что эти 6 миллиардов рублей «Спартак» может потратить только на развитие инфраструктуры. Осуществлять трансферы и расходовать эти деньги на другие нужды клуба нельзя.