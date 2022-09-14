Бывший владелец «Спартака» выкупил президентскую ложу на стадионе

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун всё равно решил сохранить связь со своим клубом, выкупив на стадионе в Тушино президентскую ложу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сделка рассчитана на три года, в ходе которых Леонид Арнольдович сможет смотреть матчи на «Открытие Банк Арене» со знакомого места.

Напомним, что Федун сложил полномочия руководителя «Спартака» в конце августа, продав свой пакет акций «красно-белых» ПАО «Лукойл». Новым президентом клуба станет первый вице-президент нефтегазовой компании Александр Матыцин.

