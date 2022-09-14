Ринат Билялетдинов считает, что медийные команды можно допустить во Вторую лигу

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможное участие медийных команд во Второй лиге.

«Ради азарта в футболе можно даже допустить медийные команды в ФНЛ-2. Можно составить сетку, где эти клубы будут играть с профессионалами», — цитирует слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что помнит некоторых футболистов «Амкала» у себя на просмотре, они не попали в профессиональный футбол, но хорошо, что сохранили азарт, остались в игре и добавили интригу в матчах Фонбет Кубка России.

«Амкал» проиграл «Звезде» (2:2, 2:4 по пен.) в рамках 1/64 финала Фонбет Кубка России и покинул турнир.