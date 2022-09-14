Комппер продолжает обсуждать своё будущее с «Локомотивом»

Арманд Дурн, агент немецкого тренера Марвина Комппера, высказался о будущем специалиста.

Напомним, Комппер был уволен с поста тренера «Локомотива» 5 сентября. Несмотря на это, агент Комппера сообщил, что он до сих пор продолжает находиться в Москве.

«Продолжает ли Марвин работать в «Локо»? Он всё ещё в Москве, да. Мы всё ещё продолжаем обсуждать его будущее», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 11-й строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут сегодня, 14 сентября, против «Краснодара» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.