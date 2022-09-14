​ЭСК не нашла ошибок арбитра Иванова в матче ЦСКА – «Краснодар» - «быки» допускали обращение в правоохранительные органы

После субботнего поражения от ЦСКА (1:4) в «Краснодаре» допустили обращение в правоохранительные органы – настолько в клубе были недовольны судейством. Впрочем, для начала «быки» попросили экспертно-судейскую комиссию РФС оценить ряд эпизодов, касающиеся назначенных и неназначенного пенальти в прошедшем матче.

По данным Metaratings, члены ЭСК единогласно поддержали главного арбитра Сергея Иванов в каждом из четырёх его решений.

В среду «Краснодар» проведёт гостевой кубковый матч против «Локомотива». Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Москве.