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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Даса: «Слуцкий был легендой в Голландии»

 
14 Сентября 2022 • 13:46 Комментировать

Новобранец «Динамо» Эли Даса высказался о наставнике «Рубина» Леониде Слуцком. В своё время израильский защитник пересекался с российским тренером в голландском «Витессе».

«Вы все знаете, что это за человек. В Голландии он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер», - высказался Даса, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Эли Даса уже успел дважды сыграть за «Динамо» - против «Сочи» (1:2) в Премьер-лиге и против «Ахмата» (2:1) в Фонбет Кубке России.

Напомним, что в настоящий момент Леонид Слуцкий работает с «Рубином». По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ в Первую лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Леонид Слуцкий Эли Даса
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