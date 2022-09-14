​Даса: «Слуцкий был легендой в Голландии»

Новобранец «Динамо» Эли Даса высказался о наставнике «Рубина» Леониде Слуцком. В своё время израильский защитник пересекался с российским тренером в голландском «Витессе».

«Вы все знаете, что это за человек. В Голландии он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер», - высказался Даса, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Эли Даса уже успел дважды сыграть за «Динамо» - против «Сочи» (1:2) в Премьер-лиге и против «Ахмата» (2:1) в Фонбет Кубке России.

Напомним, что в настоящий момент Леонид Слуцкий работает с «Рубином». По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ в Первую лигу.