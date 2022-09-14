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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адамов: «Сперцян - главный талант в России, он разрывает РПЛ»

 
14 Сентября 2022 • 11:12 Комментировать

Вратарь «Сочи» Денис Адамов высказался об игре атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Сперцян - главный талант в России. То, как Эдик прибавил за последнее время, - это просто космос. Сейчас он разрывает РПЛ», - приводит слова голкипера «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Сперцян принял участие в девяти поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и две голевые передачи.

Благодаря успешной игре трансферная стоимость Эдуарда поднялась с трех до девяти миллионов евро. Его трудовое соглашение с «быками» рассчитано до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сочи Денис Адамов Эдуард Сперцян
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