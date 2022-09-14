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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мажич приступил к работе в ЭСК РФС

 
14 Сентября 2022 • 10:32 Комментировать

Известный сербский специалист Милорад Мажич приступил к работе в ЭСК РФС, об этом рапортуют журналисты Sport24. 49-летний экс-арбитр принял участие во вчерашнем заседании комиссии и принимал участие в принятии решений.

Милорад стал девятым членом состава ЭСК. В состав комиссии также входят глава судейского комитета РФС Павел Каманцев, Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Сергей Фурса, Николай Левников, Эдуард Малый.

Напомним, что Мажич имеет за плечами работу на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 годах. Также он обсуживал финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018. В 2019 году он объявил о завершении карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Милорад Мажич ЭСК РФС
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