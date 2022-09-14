Адамов считает, что Кокорин заиграл бы в «Сочи»

Нападающий Александр Кокорин, ныне выступающий на Кипре, мог бы пригодиться «Сочи». Таким мнением поделился страж ворот российской команды Денис Адамов.

«Думаю, подошел бы. Кокорин был футболистом высочайшего уровня. Сейчас я не видел, как он играет. Но даже по играм в «Сочи» он был в хорошей форме», - приводятся слова голкипера на страницах «РБ Спорта».

31-летний Кокорин принадлежит итальянской «Фиорентине». Из-за дефицита игровой практики во Флоренции нападающий в летнее трансферное окно сменил команду, перебравшись на правах годичной аренды в кипрский клуб «Арис». За новую команду россиянин повел пока один матч.