Газинский назвал три клуба, которые могут помешать «Зениту» выиграть РПЛ

Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, который в настоящий момент выступает за екатеринбургский «Урал», высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» хавбек заявил, что не стоит заранее короновать петербургский «Зенит». По его мнению, составить конкуренцию подопечным Сергея Семака могут московские «Спартака» и ЦСКА, а также «Краснодар».

После девяти туров Премьер-лиги петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» опережают ближайшего преследователя на три балла.