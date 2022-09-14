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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт: «Никогда не думал об уходе из «Динамо»

 
14 Сентября 2022 • 07:53 Комментировать

Уругвайский защитник Диего Лаксальт ответил на вопрос, почему не покинул московское «Динамо» в летнее трансферное окно.

«Я никогда не думал об уходе. Варела? У каждого игрока свое решение. У каждого свои семьи, жизни, выбор. Они думают о лучшем для себя», - передает слова легионера «Спорт-экспресс».

Срок действующего трудового соглашения 29-летнего уругвайца с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лаксальт из-за травмы провел всего два поединка.

После девяти сыгранных туров «Динамо» имеет в своем активе 16 баллов и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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