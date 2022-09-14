В «Краснодаре» назвали лучшего игрока августа

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком команды по итогам минувшего месяца. Об этом сообщается на официальном сайте «быков».

В голосовании хавбек обогнал голкипера Матвея Сафонова и форварда Олакунле Олусегуна, занявших второе и третье места соответственно.

Стоит отметить, что Эдуард стал самым подорожавшим футболистом чемпионата России за последние месяцы – его рыночный ценник увеличился с трех до девяти миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сперцян провел девять матчей, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.