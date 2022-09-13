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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Боснийцы сольются»

 
13 Сентября 2022 • 21:03 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает, что сборная Боснии и Герцеговины, что называется, «сольётся» - не приедет в Москву и упустит возможность заработать более 200 тысяч евро. Товарищеский матч сборных России и Боснии с Герцеговиной должен состояться 19 ноября, но Баженов опасается, что он так и не случится.

-  Боснийцы сольются. Тенденция хорошая, что диалог существует. УЕФА не против. Это главное. Есть диалог между странами. Может, это не свет в конце тоннеля, но хорошая новость, - цитирует Баженова «Рейтинг Букмекеров».

Ранее сборные России и Боснии с Герцеговиной между собой не встречались.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Никита Баженов
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