Баженов: «Боснийцы сольются»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает, что сборная Боснии и Герцеговины, что называется, «сольётся» - не приедет в Москву и упустит возможность заработать более 200 тысяч евро. Товарищеский матч сборных России и Боснии с Герцеговиной должен состояться 19 ноября, но Баженов опасается, что он так и не случится.

- Боснийцы сольются. Тенденция хорошая, что диалог существует. УЕФА не против. Это главное. Есть диалог между странами. Может, это не свет в конце тоннеля, но хорошая новость, - цитирует Баженова «Рейтинг Букмекеров».

Ранее сборные России и Боснии с Герцеговиной между собой не встречались.