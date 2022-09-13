​Врач «Динамо» назвал диагноз Норманна

Во вторник «Динамо» порадовало своих фанатов победой над «Ахматом» (2:1) во втором туре групповой стадии Фонбет Кубка России. Ложкой дёгтя стала травма новичка команды – полузащитнику Матиасу Норманну понадобилась замена уже по ходу первой половины матча.

Александр Родионов, являющийся главным врачом «Динамо», назвал диагноз Норманна.

«У Норманна повреждение связок голеностопа. Через полтора-два дня сделаем контрольное обследование, и уже будет понятен уровень повреждения», - высказался Родионов, чьи слова приводит sport24.

Врач отметил, что пока что назвать сроки восстановления норвежского футболиста тяжело.

Напомним, что под занавес летнего трансферного окна «Динамо» арендовало Матиаса Норманна у «Ростова» с правом выкупа.