​Норманн сказал два слова после получения травмы

В кубковой игре против «Ахмата» новоиспечённый полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму. Норвежец был заменён ещё по ходу первого тайма. Это было его первое попадание в стартовый состав московской команды.

После игры журналисты поинтересовались у Норманна его состоянием. Норвежский полузащитник сказа всего два слова, причём на русском языке: «Всё хорошо».

Стоит сказать, что на травмированной ноге у Норманна была надета лангета. Наверняка в ближайшее время футболист пройдёт обследование.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Ахмат» со счётом 2:1. Теперь команда Славиши Йокановича будет готовиться к противостоянию с «Зенитом» в чемпионате.