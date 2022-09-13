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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Норманн сказал два слова после получения травмы

 
13 Сентября 2022 • 20:24 Комментировать

В кубковой игре против «Ахмата» новоиспечённый полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму. Норвежец был заменён ещё по ходу первого тайма. Это было его первое попадание в стартовый состав московской команды.

После игры журналисты поинтересовались у Норманна его состоянием. Норвежский полузащитник сказа всего два слова, причём на русском языке: «Всё хорошо».

Стоит сказать, что на травмированной ноге у Норманна была надета лангета. Наверняка в ближайшее время футболист пройдёт обследование.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Ахмат» со счётом 2:1. Теперь команда Славиши Йокановича будет готовиться к противостоянию с «Зенитом» в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Матиас Норманн
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