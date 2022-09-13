Ведущая «Матч ТВ» назвала условие, при котором она придёт на стадион в нижнем белье

Олеся Серегина, ведущая «Матч ТВ», готова прийти на стадион только в нижнем белье и назвала для этого условие. «Локомотив» должен обыграть «Зенит» крупнее, чем с разницей в два гола. Слова девушки приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Олеся Серегина является болельщицей «Локомотива».

Футболистам и болельщикам, которых заинтересовали слова красавицы-телеведущей, придётся ждать довольно долго. Ближайший матч Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдёт в апреле следующего года.

Последний очный матч между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился победой питерцев со счётом 5:0.