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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Химки» не могут победить после увольнения Юрана - серия достигла 7 матчей

 
13 Сентября 2022 • 17:47 Комментировать

Свою последнюю на сегодняшний день победу «Химки» отпраздновали 7 августа, когда они обыграли в чемпионате «Торпедо» со счётом 3:1. После той игры весьма неожиданно в отставку был отправлен Сергей Юран. С тех пор «Химки» провели уже семь игр. Команде ни разу не удавалось победить (ничья и 6 поражений).

Во вторник «Химки» проиграли «Пари НН» по пенальти во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России. Это была третья игра команды под руководством Спартака Гогниева. На тренерском мостике «Химок» он сменил Николая Писарева, уволенного после трёх недель работы.

Следующий матч «Химки» проведут 18 сентября – против «Краснодара» в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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