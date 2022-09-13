​Экс-администратор «Спартака» советует клубу назначить Юрана в случае увольнения Абаскаля

Александр Хаджи, который в своё время работал в «Спартаке» администратором, дал клубу совет по выбору главного тренера на тот случай, если Гильермо Абаскаль в какой-то момент будет отправлен в отставку.

«В наше время лучше назначать своего человека, который прошёл спартаковскую школу, знает, что такое спартаковская душа. Юран точно знает. Не очень понятно, чего ждать от Абаскаля дальше. «Спартаку» надо назначить Юрана в случае увольнения Абаскаля», - высказался Хаджи, чьи слова приводит «Чемпионат».

В летнее межсезонье Сергей Юран мог возглавить «Спартак». Тренер признался, что вёл переговоры с Лукой Каттани, который занимал пост спортивного директора «красно-белых».

В настоящий момент Сергей Юран не имеет клубной прописки. Последним местом работы тренера были «Химки», откуда в августе он довольно неожиданно был уволен.