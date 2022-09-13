​Вендел объяснил, почему не ушёл из «Зенита»

«Зениту» удалось сохранить многих легионеров, несмотря на поправку ФИФА, согласно которой игрокам разрешили приостанавливать контракты с клубами из России. Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел не просто остался, а подписал новое трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми». Бразилец объяснил своё решение.

«Решение остаться было принято из чувства благодарности. В «Зените» всегда ко мне относились очень хорошо. С моей стороны было бы некрасиво использовать опцию об уходе в одностороннем порядке. Мы поговорили, и поступило предложение продлить контракт. Это было лучшее решение для всех», - сказал Вендел Globo Esporte.