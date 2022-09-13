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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Вендел объяснил, почему не ушёл из «Зенита»

 
13 Сентября 2022 • 16:42 Комментировать

«Зениту» удалось сохранить многих легионеров, несмотря на поправку ФИФА, согласно которой игрокам разрешили приостанавливать контракты с клубами из России. Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел не просто остался, а подписал новое трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми». Бразилец объяснил своё решение.

«Решение остаться было принято из чувства благодарности. В «Зените» всегда ко мне относились очень хорошо. С моей стороны было бы некрасиво использовать опцию об уходе в одностороннем порядке. Мы поговорили, и поступило предложение продлить контракт. Это было лучшее решение для всех», - сказал Вендел Globo Esporte.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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