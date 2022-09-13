​Зделар считает, что все игроки ЦСКА могут играть в топ-клубах Европы

Летний новичок ЦСКА Саша Зделар очень высоко оценивает уровень футболистов московской команды. Об этом говорят слова сербского полузащитника, которые на своих страницах приводит «РБ Спорт».

«Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах. Не хочу выбирать одного. Если ты выступаешь за ЦСКА, то сможешь играть в любом топовом клубе Европы», - высказался Зделар.

После девяти туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на три зачётных балла.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт 17 сентября – против «Торпедо».