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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гаджиев считает, что Юран смог бы работать в «Спартаке»

 
13 Сентября 2022 • 16:21 Комментировать

Находящийся без клубной прописки тренер Сергей Юран признался, что в межсезонье проводил переговоры с Лукой Каттани, который на тот момент занимал должность спортивного директора «Спартака». На вопрос о том, мог ли бы Юран работать в столь статусном клубе, ответил известный тренер Гаджи Гаджиев.

«Сложно ответить, смог бы Юран хорошо работать в «Спартаке», потому что московский клуб - это всё-таки другой уровень, но в то же время сказать нет тоже нельзя. Думаю, он мог бы спокойно и нормально работать в топовых клубах, как и в «Спартаке», - высказался Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в августе Сергей Юран неожиданно был отправлен в отставку с должности главного тренера «Химок», хотя команда неплохо начала чемпионат. Недавно Юран анонсировал своё назначение в одном из клубов Российской премьер-лиги, но с тех пор ничего не изменилось.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гаджи Гаджиев Сергей Юран
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