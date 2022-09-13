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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Владислав Игнатьев признался, что заработанных денег ему хватит до конца жизни

 
13 Сентября 2022 • 15:24 Комментировать

Владислав Игнатьев всю свою карьеру проводит в России. При этом футболисту удалось заработать денег на оставшуюся жизнь. Об этом 35-летний футболист рассказал в интервью для sport24.

«Конечно. У нас было прекрасное время для того, чтобы зарабатывать. Сам понимаешь, какие были зарплаты. Плюс я постоянно инвестировал и вкладывал. Я могу сегодня закончить карьеру и спокойно жить», - сказал Игнатьев.

В настоящий момент Владислав Игнатьев не имеет клубной прописки. По завершению сезона 2021/2022 защитник покинул казанский «Рубин», который вылетел из Премьер-лиги во второй по рангу футбольный дивизион России.

Владислав Игнатьев известен главным образом по выступлениям за московский «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Игнатьев
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