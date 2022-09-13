​Каррера не связывает проблемы с судейством в России с уровнем судей

Внедрение системы ВАР не избавило российский футбол от судейских скандалов. Горячие обсуждения и претензии к судейству остаются одной из главных тем, и экспертно-судейской комиссии приходится разбирать многие эпизоды по итогам каждого тура РПЛ.

Итальянский тренер Массимо Каррера, который в своё время работал в московском «Спартаке», не связывает проблемы с судейством непосредственно с уровнем судей в России.

Если взять и заменить всех российских судей итальянскими, то ничего не изменится. Результат будет такой же, потому что к качеству судейства всегда есть вопросы в любом чемпионате. Это не только проблема российских судей и РПЛ», - поделился Каррера своим мнением. Слова итальянца на своих страницах приводит sport24.

Стоит сказать, что несколько дней назад судейский скандал грянул и в Италии. Там судьи не засчитали гол «Ювентуса» в ворота «Салернитаны» (ничья 2:2) на последних секундах. Этот гол мог принести «старой синьоре» победу.