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Владислав Игнатьев рассказал, как Слуцкий оштрафовал его на 1000 евро

 
13 Сентября 2022 • 14:48 Комментировать

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев вспомнил, как во времена выступлений за «Крылья Советов» его оштрафовал Леонид Слуцкий. Произошло это во время сборов в Австрии. Тогда Игнатьев решил отправиться с более опытными футболистами, чтобы выпить пива. Слуцкий застал игроков в баре, хотя до этого никогда туда не заходил.

Описывая реакцию Слуцкого в ходе интервью для sport24, Игнатьев сказал: «Подходит и говорит: «Ладно, Олег Иванов - бронзовый призёр чемпионата Европы. Ладно, Рома Шишкин - двукратный серебряный призер чемпионата России. Но ты то, Игнат, куда!?» В итоге оштрафовал меня на тысячу евро».

В настоящий момент Владислав Игнатьев не имеет клубной прописки. По завершению прошлого сезона футболист покинул «Рубин», где, кстати, он тоже работал с Леонидом Слуцким. Игнатьеву 35 лет, и завершать футбольную карьеру он пока что не планирует.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Леонид Слуцкий Владислав Игнатьев
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