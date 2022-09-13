Владислав Игнатьев рассказал, как Слуцкий оштрафовал его на 1000 евро

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев вспомнил, как во времена выступлений за «Крылья Советов» его оштрафовал Леонид Слуцкий. Произошло это во время сборов в Австрии. Тогда Игнатьев решил отправиться с более опытными футболистами, чтобы выпить пива. Слуцкий застал игроков в баре, хотя до этого никогда туда не заходил.

Описывая реакцию Слуцкого в ходе интервью для sport24, Игнатьев сказал: «Подходит и говорит: «Ладно, Олег Иванов - бронзовый призёр чемпионата Европы. Ладно, Рома Шишкин - двукратный серебряный призер чемпионата России. Но ты то, Игнат, куда!?» В итоге оштрафовал меня на тысячу евро».

В настоящий момент Владислав Игнатьев не имеет клубной прописки. По завершению прошлого сезона футболист покинул «Рубин», где, кстати, он тоже работал с Леонидом Слуцким. Игнатьеву 35 лет, и завершать футбольную карьеру он пока что не планирует.