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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Владислав Игнатьев вспомнил, как накричал на Сёмина во время матча

 
13 Сентября 2022 • 14:42 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев вспомнил, как в своё время он накричал на Юрия Сёмина, который был тренером команды. По словам футболиста, произошло это в одной из игр против «Ахмата». По ходу матча Сёмин серьёзно «пихал» Игнатьеву, который действовал на ближней к тренеру бровке, и игрок не выдержал.

«Наорал на него в ответ. Прямо жёстко, с матом. Смотрю: Палыч замолчал, развернулся и сел на скамейку. Я был в шоке от самого себя. В голове у меня тогда было всего две мысли: либо мне надо искать новый клуб, либо Палыч меня зауважает и поймёт, что у меня есть яйца», - сказал Игнатьев в ходе интервью для sport24.

По словам Владислава Игнатьева, с тех пор Юрий Сёмин больше на него не кричал.

Напомним, что Юрий Сёмин трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона России – в 2002, 2004 и 2018 годах. В настоящий момент специалист не имеет работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Владислав Игнатьев
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