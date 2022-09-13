​Владислав Игнатьев вспомнил, как накричал на Сёмина во время матча

Бывший игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев вспомнил, как в своё время он накричал на Юрия Сёмина, который был тренером команды. По словам футболиста, произошло это в одной из игр против «Ахмата». По ходу матча Сёмин серьёзно «пихал» Игнатьеву, который действовал на ближней к тренеру бровке, и игрок не выдержал.

«Наорал на него в ответ. Прямо жёстко, с матом. Смотрю: Палыч замолчал, развернулся и сел на скамейку. Я был в шоке от самого себя. В голове у меня тогда было всего две мысли: либо мне надо искать новый клуб, либо Палыч меня зауважает и поймёт, что у меня есть яйца», - сказал Игнатьев в ходе интервью для sport24.

По словам Владислава Игнатьева, с тех пор Юрий Сёмин больше на него не кричал.

Напомним, что Юрий Сёмин трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона России – в 2002, 2004 и 2018 годах. В настоящий момент специалист не имеет работы.