​Юран признался, что вёл переговоры со «Спартаком»

Находящийся в настоящий момент без работы Сергей Юран признался, что он мог возглавить «Спартак». Специалист вёл переговоры с теперь уже бывшим спортивным директором московского клуба Лукой Каттани. Переговоры шли в межсезонье – ещё до назначения Гильермо Абаскаля.

«Не буду скрывать, у нас была встреча ещё до назначения испанца. Но не срослось. Каттани принял своё решение», - высказался Юран, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Сергей Юран заявил, что он готов принять предложение «Спартака», если таковое поступит в какой-то момент. Тренер считает, что у него уже достаточно опыта, чтобы работать в столь статусном клубе РПЛ.

Напомним, что в августе Сергея Юрана уволили с должности главного тренера «Химок».

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.