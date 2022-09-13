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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юран признался, что вёл переговоры со «Спартаком»

 
13 Сентября 2022 • 14:02 Комментировать

Находящийся в настоящий момент без работы Сергей Юран признался, что он мог возглавить «Спартак». Специалист вёл переговоры с теперь уже бывшим спортивным директором московского клуба Лукой Каттани. Переговоры шли в межсезонье – ещё до назначения Гильермо Абаскаля.

«Не буду скрывать, у нас была встреча ещё до назначения испанца. Но не срослось. Каттани принял своё решение», - высказался Юран, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Сергей Юран заявил, что он готов принять предложение «Спартака», если таковое поступит в какой-то момент. Тренер считает, что у него уже достаточно опыта, чтобы работать в столь статусном клубе РПЛ.

Напомним, что в августе Сергея Юрана уволили с должности главного тренера «Химок».

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Лука Каттани
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