С 7 по 11 сентября прошёл Казанский этап всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Главным спонсором соревнований выступила нефтегазохимическая компания СИБУР. В эксклюзивном интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» о проведении турнира и ситуации в данном виде спорта рассказал игрок сборной России по футболу для слепых Андрей Куклин.

- Как оценишь организацию турнира в Казани в этом году?

- Мне прям понравилось. Это у нас был третий этап, получается. Сначала был турнир в Сочи, потом Нижний Тагил и теперь Казань. В Казани все было прям четко. Мне понравилось. И кормят хорошо, и организация турнира на уровне. Не было никаких задержек, так что все окей.

- Такие успешные с точки зрения проведения турниры уже были в твоей карьере?

- Да, были. Просто есть, с чем сравнивать. Поэтому я и говорю, что турнир проведен на уровне.

- На турнире были практически полностью забитые трибуны. Такая поддержка ощущалась?

- У нас футбол для слепых, а это такой вид спорта, где зрители в принципе не шумят. Лично на наших матчах я не особо видел много зрителей, если честно. Так что не знаю.

- Как сейчас развивается футбол для слепых? Чего, на твой взгляд, не хватает этому виду спорта?

- Не хватает поддержки медиа. На телевидении и каких-то новостных лентах можно было бы говорить о различных турнирах. Вот прошел турнир, Кубок РФС, а кто знает о нем? Только те, кто принимал участие и наши друзья. Медиа не особо освещает наш спорт, поэтому люди мало знают.

- А как обстоят дела с финансированием на сегодняшний день?

- Есть наглядный пример. Мы, Москва, действующие чемпионы России. Мы и выиграли кубок РФС сейчас. Нам должны платить зарплату, но с января нам ее платить не будут. Потому что мало ставок. Это печально, ведь мы ее заслуживаем. Нам сказали: «Ставок не хватает, поэтому подождите год». Вот такая вот проблема. Нам положена стипендия и зарплата. Нам ее похоже платить не будут. Хотелось бы, чтобы нас услышали.

- Это проблема у спонсоров или финансирование государственное?

- Я спрашивал у тренеров про зарплату. Они сказали, что они пытаются пробить. В нашей школе в Москве есть гандболистки, они пятикратные чемпионки России, и все ставки дали им. А на нас не выделили. Ситуация вот такая.

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- То есть, если говорить лично о тебе, то твой доход идёт от медийности, от блогерской деятельности?

- Нет. От этого я не получаю ни копейки. Я имею в виду медийную составляющую - социальные сети. Есть пенсия и стипендия в универе, от футбола тоже я особо ничего не получаю тех денег, на которые можно жить. Мы - чемпионы России, и я считаю, мы заслуживаем, чтобы нам платили зарплату.

- Насколько турнир в Казани способен привлечь новую аудиторию и спонсоров к этому виду спорта, учитывая, что кубок проводился под эгидой крупного спонсора?

- Вопрос в том, как это продвинуть. Если об этом говорить, то спонсоры могут появиться как долгосрочные, так и разовые. У нас была пресс-конференция после турнира. От футбола слепых выступал я. В приятной обстановке прошла беседа, поделились чем-то, рассказали о плюсах и минусах. Мы поблагодарили РФС и спонсоров, в первую очередь СИБУР. Если об этом захотят рассказать, то об этом услышат много людей. Мы надеемся, что что-то продвинется. Хотелось бы больше поддержки именно от медиа. Мы снимаем тик-токи, видосы разные, и люди обычно оттуда и узнают о нашем спорте. Мы сами себя пиарим. Хочется, чтобы о нас написали официальные СМИ. В других странах футбол слепых на абсолютно другом уровне. У нас был обычный турнир в Турции. Мы лежали, ждали свой матч, а параллельно играли Турция с Испанией. Мы листали телек и бац! Идёт трансляция матча, а это даже не чемпионат мира или Европы. Просто обычный турнир у них показывают по телеку. А у нас нет трансляций на чемпионате России. То есть хотя бы для узкой аудитории. Приезжают команды и все, ну и какие-то свои люди. Вот снимаем тик-токи. Некоторые люди в социальных сетях спрашивают, где проходят игры и куда можно приехать посмотреть. А трансляций нет вообще. То есть просим знакомых просто снимать на телефон.

- То есть и нарезки из этого вы потом делаете сами?

- Да. Мы все делаем самостоятельно.

Николай Алексеев