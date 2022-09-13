Бывший тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»

Пресс-служба «Астаны» объявила о назначении Григория Бабаяна на пост главного тренера команды.

Напомним, в прошлом сезоне 42-летний специалист занимал должность помощника главного тренера в московском ЦСКА. Также отметим, что в период с 2013 по 2018 год Бабаян уже работал в системе «Астаны».

После 19 проведённых матчей команда из Нур-Султана занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, отставая от лидирующего «Актобе» на два очка. Свой следующий матч «Астана» проведёт завтра, 14 сентября, против «Тобола». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.