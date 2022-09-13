Булыкин дал совет «Локомотиву», как выбраться из кризиса

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о провальном старте московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Премьер-лиги. По его мнению, клубу нужно избавиться от нынешнего тренерского штаба, чтобы исправить ситуацию.

«Давно пора избавляться от немецких специалистов и ставить нового тренера, который будет выводить «Локо» из кризиса. Нужно действовать как можно быстрее», - приводит слова Дмитрия «РБ Спорт».

В последнем матче «железнодорожники» потерпели гостевое поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2. После девяти туров московский клуб с девятью баллами занимает лишь 11-е место в турнирной таблице.