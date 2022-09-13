Колосков: «Дзюба уже отрезанный ломоть - уехал и уехал»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переезде российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий чемпионат. Бывший форвард «Спартака» и «Зенита» трудоустроился в клубе «Адана Демоспор».

«Я не переживаю за Дзюбу. Он уже отрезанный ломоть - уехал и уехал. Говорили, что он будет лидером команды, а сейчас вообще сел в запас. Все зависит только от него», - передает слова Колоскова «РИА Новости».

Контракт 34-летнего нападающего с турецким клубом рассчитан до середины 2023 года.

В текущем розыгрыше Суперлиги Дзюба провел три поединка за «Адана Демирспор», в которых отметился одним голом.