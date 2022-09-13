Роша: «ЦСКА - один из самых важных клубов в России и Европе»

Новичок столичного ЦСКА Виллиан Роша, перебравшийся в стан «армейцев» из португальского «Портимоненсе», высказался о своем трансфере в российский топ-клуб.

«ЦСКА - один из самых важных клубов в России и Европе, поэтому у меня не было никаких сомнений при переходе. Я действительно доволен своим решением», - приводит слова бразильского легионера Sport24.

Напомним, что Виллиан заключил с ЦСКА трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон.

В текущем сезоне РПЛ защитник принял участие в одном матче. После девяти туров «армейцы» с 20 очками занимают второе место в турнирной таблице.