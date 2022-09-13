Нигматуллин: «В России сейчас нет игроков, которые смогут достойно выступать в Европе»

Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об уровне футболистов, выступающих в местном чемпионате.

«Разговоры о Европе нужно прекратить, никого сейчас в России из действующих игроков, которые смогут достойно выступать в Европе, нет. Когда появится, тогда об этом станет известно», - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги сыграно девять туров. По их итогам первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит». На второй позиции располагается столичный ЦСКА, а топ-3 замыкает «Ростов».