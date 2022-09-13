«Зенит» запланировал товарищеский матч с клубом из Ирана

Петербургский «Зенит» начал планировать товарищеские матчи на конец текущего года. Как стало известно Sport24, в декабре «сине-бело-голубые» собираются сыграть контрольную встречу с молодежной командой иранского «Сепахана». Спарринг состоится в Иране.

Стоит напомнить, что ранее стороны уже сотрудничали. Весной делегация тренеров академии «Зенита» провела совместные занятия со специалистами иранского клуба.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице. После девяти туров питерцы набрали 23 балла и опережают ближайшего преследователя на три очка.