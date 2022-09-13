Игнатьев: «Были предложения из Казахстана и Турции»

35-летний российский полузащитник Владислав Игнатьев, который находится в статусе свободного агента после ухода из казанского «Рубина» минувшим летом, рассказал о предложениях, которые ему поступали.

«У меня было несколько предложений, в том числе из Казахстана и Турции. Надеюсь, что получится найти команду в этом сезоне. В идеале для меня, конечно, в Москве», - приводит слова опытного игрока Sport24.

Напомним, что до периода карьеры в Казани Игнатьев с 2016 по 2021 год защищал цвета столичного «Локомотива».

В прошлом сезоне он провел 11 матчей в РПЛ и забил один гол.