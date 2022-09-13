Игнатьев: «Не успеваю поздравлять Хвичу с забитыми мячами»

Экс-футболист московского «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался об игре своего бывшего одноклубника Хвичи Кварацхелии, ныне выступающего в чемпионате Италии за «Наполи».

«Мы с ним на связи. Не успеваю поздравлять его с забитыми мячами. Он шикарно начал сезон в «Наполи». Уверен, он и дальше будет покорять Италию», - передает слова Владислава Sport24.

Грузинский полузащитник пополнил ряды неаполитанского коллектива в летнее трансферное окно. Он заключил с клубом долгосрочное трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в семи матчах за «Наполи», в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.