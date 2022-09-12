Новобранец «Динамо» сразу же покинет клуб ради паузы на сборные

Камерунский новобранец московского «Динамо» Муми Николас Брис Нгамале, который присоединился к клубу всего лишь четыре дня назад, вскоре улетит на сборы своей национальной команды. Это точно не является плюсом для команды, которая хотела бы как можно более скорой и удачной адаптации вингера, который доселе играл в составе швейцарского «Янг Бойз».

В настоящий момент московское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав за девять туров шестнадцать очков. В десятом туре «бело-голубых» поджидает матч с чемпионом страны - питерским «Зенитом». Эта игра пройдет уже 17 сентября.