Терюшков удивлён решением провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение сборной России провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной.

«Для меня вообще было странным решением договариваться с Боснией и Герцеговиной. У нас есть Сербия. На месте наших чиновников я обратил бы свой взгляд на Восток», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча с боснийцами запланирована на 19 ноября, но уже несколько ведущих игроков сборной Боснии и Герцеговины заявили о том, что не станут принимать участие в матче с Россией. При этом в УЕФА сообщили, что за игру против России к боснийцам не будет применено никаких мер.