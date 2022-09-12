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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин сообщил, когда объявит состав сборной России на предстоящий сбор

 
12 Сентября 2022 • 21:31 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, когда будет озвучен окончательный состав команды на матч с Киргизией.

«Не знаю, может быть, завтра, может, послезавтра. У нас матчи на Кубок еще скоро. Сегодня нет. Возможно, завтра, посмотрим», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, товарищеская встреча между сборной России и сборной Киргизии пройдет 24 сентября. В ноябре национальная команда должна встретиться с Ираном, а также с Боснией и Герцеговиной.

Последнюю официальную встречу Россия провела в ноябре 2021 года против Хорватии, где уступила со счетом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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