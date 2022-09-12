Дмитрий Черышев рассказал о целях «Санта-Коломы»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев ответил на вопрос о целях в текущем сезоне.

«Надо идти от игры к игре. Нам нужно сейчас просто вернуть имя «Санта-Коломы». Это команда, которая всегда боролась за чемпионство», — заявил Черышев «РБ Спорту».

Специалист отметил, что задача команды — занять место как можно выше в турнирной таблице и постараться попасть в еврокубки.

В первом туре чемпионата Андорры «Санта-Колома» одержала победу над командной «Эндоргани» со счетом 1:0. Отметим, что подопечные Черышева с 36-й минуты играли в меньшинстве.

Во втором туре команда российского наставника встретится с андоррским «Интером».